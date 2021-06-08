Пугающая статистика Рязаньстата: уровень смертности в Рязанской области вырос на 35%

Партия «Справедливая Россия – За Правду» намерена вернуть бесплатную медицину для населения.

По данным Рязаньстата, за первые три месяца 2021 года уровень смертности в Рязанской области вырос на 35%. В абсолютных цифрах в нашем регионе скончались 5 740 человек, и это на фоне снижения рождаемости, которая уменьшилась на 2,6%.

Чаще всего, согласно статистике, рязанцы умирают от онкологии, болезней системы кровообращения, органов дыхания и паразитарных инфекций. В Госдуме связали избыточную смертность с отсутствием доступной медицины в стране.

Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов назвал решение таких проблем приоритетной задачей. Он также отметил, что на ситуацию повлияли пандемия коронавируса и экономический кризис. По его мнению, сейчас граждане России как никогда нуждаются в социально ориентированной системе здравоохранения.

- На предстоящие в сентябре выборы наша партия, к которой присоединились «За Правду» и «Патриоты России», идет с четким планом социально-экономических преобразований. Он состоит из «12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости». Восьмым по счету, но не по значению, в этом списке идет гарантированная медицина, – заявил лидер справороссов.

В партии также считают, что эксперименты в виде «оптимизации» здравоохранения тоже влияют на уровень смертности. По словам члена Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александра Бычкова, переход на амбулаторное лечение на деле оборачивается закрытием медучреждений и сокращением медработников.

- Одновременно бесплатную помощь подменяют платными услугами и ставят людей перед бесчеловечным выбором: жизнь или кошелек. Чудовищные данные о смертности и сокращении населения нашей страны прямо указывают на то, чем заканчивается такой выбор для многих россиян», – заявил члена Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков.

НАША СПРАВКА

Согласно данным Росстата, в 2019 году в России умерли 1 798 307 человек. При этом большинство смертей связаны с различными болезнями. От старости умирают лишь 5% людей.

Реклама.