«Аппетиты митрополита постоянно растут»: депутат выступил против передачи здания школы рязанской епархии

Депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров вышел на одиночный пикет в знак протеста решения Арбитражного суда, который решил передать здание школы №6 рязанской епархии РПЦ.

«Конечно, данное поражение городской администрации в суде говорит о полной некомпетентности властей, как городских, так и региональных. Не могли договориться "полюбовно"? Тогда надо переходить к другим методам! С "барского плеча" РПЦ уже получила здания рязанского кремля. Может быть пора пересмотреть данные решения, раз аппетиты митрополита постоянно растут?! Тогда и на школы не будет заглядываться!», - говорится в сообщении.

По словам Захарова, организация эта [РПЦ] совсем небедная. Так что апелляция к необходимости строительства нового здания для епархиальной школы не уместна.

«А вот город вряд ли сможет восполнить потерю школы, тем более что нехватка мест в школах только растет», - написал депутат.

Ранее мэр Рязани Елена Сорокина отключила комментарии во всех соцсетях, где рассказала о суде против Рязанской епархии (читать подробнее).

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