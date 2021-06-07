Елена Сорокина отключила комментарии к посту о школе №6 и Рязанской епархии.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина закрыла комментарии к своему посту о школе №6 и рязанской епархии. Речь идет о всех социальных сетях, где мэр присутствует в качестве чиновника – «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

4 июня Елена Сорокина отреагировала на решение Арбитражного суда передать здание школы №6 Рязанской епархии, заявив, что власти будут подавать апелляцию.

«При самом плохом для нас сценарии здание школы №6 будет включено в план передачи, который предусматривает временной промежуток в шесть лет с момента поступления заявления», - заявила чиновница (читать подробнее).

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