Начальником управления транспорта в Рязани стал Вениамин Синяков

Вениамин Синяков официально назначен начальником городского управления транспорта. Информация появилась в группе общественного совета при управлении и на сайте администрации Рязани.

Представить назначенца его новые коллеги должным образом не удосужились. Широкой общественности Синяков неизвестен, биографических сведений о нем в открытом доступе найти не удалось, а потому судить о его квалификации сложно.

Из уст градоначальницы Елены Сорокиной мы лишь знаем, что он победил в конкурсе на замещение вакантной должности. Из 10 (после второго этапа – из 8) претендентов по результатам тестирования и собеседования именно его рекомендовала конкурсная комиссия.