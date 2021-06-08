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Политика8 июня 2021 14:21

Начальником управления транспорта в Рязани стал Вениамин Синяков

Новые коллеги пока не удосужились представить назначенца, поэтому и причины выбора остаются загадкой
Источник:kp.ru
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Вениамин Синяков официально назначен начальником городского управления транспорта. Информация появилась в группе общественного совета при управлении и на сайте администрации Рязани.

Представить назначенца его новые коллеги должным образом не удосужились. Широкой общественности Синяков неизвестен, биографических сведений о нем в открытом доступе найти не удалось, а потому судить о его квалификации сложно.

Из уст градоначальницы Елены Сорокиной мы лишь знаем, что он победил в конкурсе на замещение вакантной должности. Из 10 (после второго этапа – из 8) претендентов по результатам тестирования и собеседования именно его рекомендовала конкурсная комиссия.