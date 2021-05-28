Сорокина назвала главного претендента на должность начальника управления транспорта

Сорокина назвала претендента на должность начальника управления транспорта. Фото: администрация Рязани.

Стало известно, кто в ближайшее время может возглавить управление транспорта администрации Рязани. им стал Вениамин Валерьевич Синяков. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина. Никакой информации о будущем чиновнике она решила не давать, но отметила, что он показал лучшие результаты в конкурсе на должность.

— Состоялось заседание комиссии по замещению вакантной должности начальника управления транспорта. На первый этап заявилось десять человек, на второй этап пришли восемь кандидатов, — рассказывает Сорокина. — Претенденты прошли тестирование и индивидуальное собеседование. Лучшие результаты показал Вениамин Валерьевич, большинством голосов комиссия признала его победителем. Комиссия предоставила мне официальные рекомендации по назначению победителя на должность начальника управления транспорта.

Из открытых источников известно, что человек с такими же ФИО когда-то являлся индивидуальным предпринимателем. В качестве заявленных видов деятельности значились: курьерская деятельность, розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами, а также розничная торговля вне магазинов и упаковывание.

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