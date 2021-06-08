Завершились поиски рязанских подростков, заблудившихся в полях

6 июня завершились поиски подростков, ушедших из Шиловского социально-реабилитационного центра. Искали детей волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» и активисты медицинского спасательного отряда Salus имени Васильева.

«Дети заблудились в полях. Местонахождение подростков установили благодаря совместным действиям сотрудников полиции и руководителя "Мещеры"», - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что в Рязанской области с 1995 года не могут найти четырех подростков – трех парней и одну девушку (читать подробнее).

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