ГИБДД: сбитые на Циолковского в Рязани женщины шли по переходу

В полиции прокомментировали ДТП на улице Циолковского в Рязани, где грузовая «Газель» сбила двух женщин. По предварительной информации, озвученной пресс-службой ГИБДД, они шли по пешеходному переходу.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, что после наезда и сама «Газель», и пострадавшие оказались на приличном отдалении от «зебры».

Также в полиции сообщают, что ДТП случилось примерно в 13:30. Одна из сбитых женщин 1973 года рождения. Личность второй сходу не установили, однако уже появилась информация, что ей 44 года.

Напомним, обеих пострадавших госпитализировали в ОКБ с сотрясениями, переломами и другими травмами (подробнее).