На улице Циолковского в Рязани «Газель» сбила двух женщин.

Днем 7 июня на улице Циолковского в Рязани два пешехода попали под грузовую «Газель». Видео с места ДТП, которое случилось напротив дома №6, появилось в соцсетях.

Как сообщает ya62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, серьезно пострадали женщины в возрасте 47 и 44 лет. Обе они госпитализированы в ОКБ.

Одна из по пострадавших получила сотрясение мозга, закрытый перелом плеча, ушиб грудной клетки и закрытую травму живота. У другой наряду с сотрясением предварительно диагностировали закрытый перелом пальца на руке и ушиб бедра.

Позже ДТП прокомментировали в полиции.