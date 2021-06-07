Из битума на окраине Рязани спасли собаку.

В Рязани в районе пивоваренного завода собака попала в битум, сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными.

«Срочно нужно отвезти собаку в клинику. Рабочие достали ее из битума», - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что машину нашли, собаку доставили в ветеринарную лечебницу. О состоянии ее здоровья пока неизвестно.

Подробности уточняются.

Ровно два года назад в Касимовском районе на территории бывшего асфальтобетонного завода между деревнями Кауровка и Земское из старых ржавых емкостей вылился битум. В образовавшемся болоте увязли щенки. Они скулили так громко, что люди услышали это с проходящей поблизости дороги и пришли на помощь (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!