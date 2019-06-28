2019-06-28T10:34:23+03:00
Происшествия

Под Касимовом животные вязнут в разлившемся по земле битуме

В администрации сельского поселения о происходящем узнали из соцсетей
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/livekasimovФото: vk.com/livekasimov
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В Касимовском районе на территории бывшего асфальтобетонного завода между деревнями Кауровка и Земское из старых ржавых емкостей вылился битум. В образовавшемся болоте увязли щенки. Они скулили так громко, что люди услышали это с проходящей поблизости дороги и пришли на помощь.

Кадры, снятые очевидцами и опубликованные в сообществе «Типичный Касимов», действительно ужасают. Тем временем Владимир Каблов, глава Булгаковского сельского поселения, в границах которого расположен участок, признался корреспонденту «Комсомолки», что сам узнал о происходящем из соцсетей и пока не может сказать, в чьей собственности сейчас находится земля, так как после закрытия предприятия хозяева менялись неоднократно. Когда собственника найдут, вопрос будут решать уже с ним, в том числе с привлечением районной администрации, заверил Владимир Владимирович.

Фото: vk.com/livekasimov

Фото: vk.com/livekasimov

В Касимовском районе животные умирают в битуме.Источник: https://vk.com/livekasimov

ИСТОЧНИК KP.RU

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