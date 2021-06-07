Солотчу и Заборье на двое суток отключат от газа

С 8 по 10 июня в Солотче и Заборье отключат газ, предупреждает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

По информации газовщиков, в указанных населенных пунктах будут менять шкафные газорегуляторные пункты №52-58, 52-51.

Отключат газ во вторник в 08:00 часов, а подключат – в четверг в 17:00.

Отметим, что по состоянию на 2010 год, в селе Заборье проживало 1617 человек, а в Солотче 4 600 человек (данные 2018 года).

Ранее газовщики на несколько дней отключили от газа село Мушкатово Рязанского района (читать подробнее).

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