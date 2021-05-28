На три дня жители одного из рязанских сел останутся без газа

В селе Мушкатово Рязанского района местным жителям временно прекратят подачу газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Газа не будет с 1 июня 08:00 до 3 июня 17:00.

По информации газовщиков, причина в работе на входе (выходе) газорегуляторного пункта.

Ранее «КП-Рязань» сообщалось, что 28 мая в шести районах Рязанской области отключили подачу электроснабжения. Без света жители десяти населенных пунктов региона (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!