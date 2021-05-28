В шести районах Рязанской области 28 мая отключили электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
28 мая в шести районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- село Токарево — с 08:00 до 17:00;
- село Новоселки, село Пальные — с 10:00 до 16:00.
Путятинский район:
- село Песочня — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- поселок Орловский, поселок Пронск — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Федоровское (улица Северная) — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Шевцово — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Белозерье, деревня Ерохино — с 09:30 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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