В шести районах Рязанской области 28 мая отключили электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

28 мая в шести районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Токарево — с 08:00 до 17:00;

- село Новоселки, село Пальные — с 10:00 до 16:00.

Путятинский район:

- село Песочня — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Орловский, поселок Пронск — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Федоровское (улица Северная) — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Шевцово — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Белозерье, деревня Ерохино — с 09:30 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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