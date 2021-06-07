Netflix купит фильм Собчак о скопинском маньяке. Фото: стоп-кадр фильма-интервью Ксении Собчак.

Компания Netflix покупает фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Об этом телеведущая поделилась в переписке с главным редактором Esquire, писателем Сергеем Минаевым.

«Кстати, Нетфликс берут наш фильм про маньяка. Так что поздравь», - коротко написала Ксения Собчак.

По решению суда освободившийся 3 марта из колонии строгого режима Виктор Мохов шесть лет будет оставаться под административным надзором.

Ему запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России, а покидать дом с 22 часов до 6 часов следующих суток ему разрешено только по работе. Покинуть пределы Скопинского района он может только с разрешения правоохранительных органов. Кроме того, Мохов обязан отмечаться в местной полиции.

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