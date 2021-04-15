Стало известно, почему скопинский маньяк в очередной раз не явился в суд

После возвращения Виктора Мохова из колонии к его дому не зарастает народная тропа из журналистов и блогеров. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

15 апреля в Скопинском районном суде рассматривался иск местного райотдела полиции о дополнении административных ограничений для Виктора Мохова. Заявление скопинские правоохранители подали еще 31 марта, однако первое заседание, назначенное на 6 апреля, было перенесено на неделю из-за «проведения необходимых процессуальных действий».

Многие СМИ решили, что не состоялось оно как раз по причине неявки скопинского маньяка в суд. Однако на самом деле находящийся под административным надзором Мохов обратился в суд с ходатайством рассматривать иск без его участия. Его просьба была учтена,соответственно, и заседание 15 апреля состоялось в отсутствие ответчика.

Как пояснила «КП»-Рязань» помощница судьи Юлии Бубликовой, административный иск был удовлетворен лишь частично. Полиция хотела ужесточить ограничения для Мохова по трем направлениям. Во-первых, запретить ему общаться со СМИ, во-вторых, запретить посещение баров, кафе, ресторанов и других общественных заведений, где продают алкоголь, и в-третьих, увеличить число обязательных явок в полицию с двух до четырех раз в месяц.

- Суд принял решение удовлетворить иск в части увеличения количества обязательных явок с двух до четырех раз в месяц, - пояснили нам.

По решению суда освободившийся 3 марта из колонии строгого режима Виктор Мохов шесть лет будет оставаться под административным надзором. Ему запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России, а покидать дом с 22 часов до 6 часов следующих суток ему разрешено только по работе. Покинуть пределы Скопинского района он может только с разрешения правоохранительных органов. Кроме того, Мохов обязан отмечаться в местной полиции.