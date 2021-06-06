В Рязанской области выявлено 50 новых случаев COVID-19

Во воскресенье, 6 июня, в Рязанской области выявлено еще 50 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Также отмечается, что темп прироста за сутки составил 0,18%. Таким образом, с начала пандемии коронавирусная инфекция в регионе подтвердилась у 29 тысяч 567 человек.

Напомним, что по состоянию на 5 июня в больницах региона находятся 342 пациента с COVID-19. 39 из них находятся в тяжелом состоянии. 24 из тяжелых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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