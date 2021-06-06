Коронавирус в Рязани: 28 человек в тяжелом состоянии, 9 – на ИВЛ

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал последние данные о состоянии заболевших.

По состоянию на 18.00 5 июня в больницах региона находятся 342 пациента больных COVID-19.

Состояние 49 человек оценивается как удовлетворительное, 254 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 39 – в тяжелом. Из тяжелых 24 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что еще 6 мая в больницах региона находилось 233 пациента с коронавирусом, а количество тяжелых больных составляло - 28. Такой рост госпитализированных, говорит о всплеске заболеваемости в регионе.

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