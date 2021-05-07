Коронавирус в Рязани: 28 человек в тяжелом состоянии, 9 – на ИВЛ

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал последние данные о состоянии заболевших.

По состоянию на 18.00 6 мая в больницах региона находятся 233 пациента больных COVID-19.

Состояние 46 человек оценивается как удовлетворительное, 159 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 28 – в тяжелом. Из тяжелых 9 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных больных болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся дома.

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