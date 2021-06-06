Митрополит Марк заявил, что не собирается прививаться от коронавируса

Фото: радио «Логосъ-Рязань».

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в программе «Образ» на ? отвечая на вопрос слушателя, сообщил, что не собирается прививаться от коронавируса.

Свое решение чиновник от РПЦ объяснил наличием в его организме антител:

- Я пока не собираюсь вообще. У меня есть антитела. Пока достаточно хорошая защита. Поэтому, ну вот я не вижу смысла для себя.

При этом владыка, отвечая на уточняющий вопрос ведущего: а вообще для людей рекомендуете? Не сказал ни да, ни нет, уйдя в пространные рассуждения о противопоказаниях вакцинации.

- Это все индивидуально. Я не хочу не рекомендовать, не разубеждать кого-то. Есть люди которым нельзя прививаться. Есть люди которые испытали разный опыт. Мне рассказывали случай, когда один человек привился и через две или три недели после второй прививки заболел и умер. Поэтому, все бывает по разному. Есть люди которые очень легко перенесли прививку и получили помощь. Знаете, здесь нужно консультироваться и с врачами и смотреть на свой опыт. Кто-то уже переболел и в некоторых случаях это уже не является необходимостью. То есть, вопрос серьезный и который нужно решать индивидуально, а не вот так шаблонно - всем прививаться или не прививаться, - заявил Марк.

Напомним, что по состоянию на 5 июня в больницах региона находятся 342 пациента с COVID-19. 39 из них находятся в тяжелом состоянии. 24 из тяжелых подключены к аппаратам ИВЛ.

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