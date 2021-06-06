Ford с «блатными» номерами припарковался на газоне у рязанского ТЦ

Типичный пример рязанского хамства. Фото: социальные сети.

В Рязани у торгового центра на улице Большая пикап Ford с «блатными» номерами «999» припарковался прямо на газоне. Об этом с негодованием сообщил очевидец в социальных сетях.

«Парковка в это время была полупуста», - отметил автор поста и уточнил, что госномер, расположенный сзади у иномарки был замазан.

После появления информации в СМИ инцидентом заинтересовалась полиция. В ведомстве уточнили, что уже установили личность нарушителя, а по факту нарушения проводится проверка.

К сожалению, подобные ситуации для Рязани стали «нормой». «КП-Рязань» уже не однократно писала о хамском поведении автовладельцев, пакующих свой транспорт где им только вздумается. А также о том, что ни ГИБДД, ни городские власти решить эту проблему не в состоянии.

Лучшего места для парковки владелец авто видимо не нашел. Фото: социальные сети.

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