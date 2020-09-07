Автохамы против Рязани: как парковка на газонах и в грязи стала для нашего города нормой

Стихийная парковка на улице Некрасова стала еще одним источником грязи в центре Рязани. Фото: Константин МОГИЛИН

Не так давно в редакцию «Комсомолки» обратилась наша читательница Екатерина Рубцова. Женщина, работающая в библиотеке имени Горького, поделилась своей болью: на улице Некрасова, на месте снесенного дома автомобилисты устроили стихийную парковку. Несанкционированный паркинг развернулся прямо за зданием библиотеки имени Горького и рядом с гимназией №2.

- Это какой-то кошмар, что они там устроили! Весь участок превратили в самое настоящее месиво, - негодует Екатерина. - Оставляют свои машины в лужах, в грязи, сами потом идут по этой жиже, пачкают обувь, но все равно продолжают так поступать!

Любопытно, что буквально в нескольких шагах от дикой парковки, сразу за зданием фабрики «Рязаньвест», городские власти обустроили цивилизованную бесплатную стоянку, но она чаще всего бывает пуста. Видимо, люди настолько обленились, что не считают для себя возможным пройти несколько десятков метров, поэтому и оставляют свои авто в грязи.

Главное, чтобы железный конь стоял под окнами

В разговоре с одним из автовладельцев корреспондент «Комсомолки» узнал, что в данной ситуации, оказывается, виноваты городские власти, вовремя не огородившие участок земли.

- Что вы от меня хотите? - возмутился мужчина. - Раз запрещающего знака нет, значит, машину ставить можно.

Аргумент, что это еще больше портит и без того неидеальную городскую среду, автолюбителя явно не убедил.

Но, к сожалению, подобная картина для нашего города в последние годы стала «нормой». Люди оставляют свой транспорт везде, где им только вздумается: на тротуарах, газонах, у детских площадок и на местах, оборудованных для сушки белья. Главное, чтобы железный конь стоял прямо под окнами, а то, что другим людям приходится пробираться сквозь грязь, их абсолютно не волнует.

Не гнушаются стоянкой на газонах не только частные лица, но и даже водители транспортных средств, представляющих различные организации. Так, в одном из дворов на улице Крупской, нарушая закон, паркуется брендированный автомобиль компании «М2М телематика», являющейся партнером Регионального навигационно-информационного центра и занимающейся внедрением решений с использованием технологий ГЛОНАСС и GPS.

Автомобиль с данными компании "М2М телематика" ежедневно уничтожает дворовое пространство на улице Крупской. Фото: Константин МОГИЛИН

Почему-то многие рязанские автовладельцы убеждены, что раз они купили или взяли себе в кредит машину, теперь им должны обязательно предоставить бесплатный паркинг прямо у их дома. Причем аргументация у таких персонажей «железная»: а где мне ее ставить, и что мне сумки тяжелые от стоянки с детьми нести или же уставшим после работы искать место для парковки?

Что говорит закон и правила благоустройства

Закон в таком случае находится не на стороне автомобилистов. Согласно правилам благоустройства запрещен заезд автомобилей и спецтехники, мотоциклов, скутеров и квадроциклов на земельные участки с зелеными насаждениями, находящиеся в муниципальной собственности. Если конкретизировать, к таким участкам относятся территории общего пользования с древесной, древесно-кустарниковой, травянистой растительностью либо дерновым покровом, также на газоны, то есть участки земли, включающие в себя травянистый покров и другие растения.

Ответственность за указанные правонарушения предусмотрена статьей 6.3 Закона Рязанской области от 04.12.2008 № 182-03 «Об административных правонарушениях». При этом Часть 1 статьи 2.6.1 КоАП РФ устанавливает, что к административной ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений средствами фото и видеозаписи привлекаются собственники транспортных средств.

Правовая коллизия или нежелание что-то менять?

Однако, как нам сообщили в пресс-службе администрации Рязани со ссылкой на МКУ «Управление по делам территории города Рязани», региональное ГИБДД, ссылаясь на закон «О персональных данных», отказывает городским властям в предоставлении сведений, являющихся необходимыми для составления протоколов об административных правонарушениях.

«Должностные лица администрации города Рязани на сегодняшний момент не наделены полномочиями по привлечению виновных лиц к административной ответственности без составления протоколов об административных правонарушениях. Вопрос был обозначен Управлением делами территорий города Рязани на заседании Рязанской городской Думы в феврале 2020 года, в данный момент прорабатываются пути решения по сложившейся ситуации», - пояснили в администрации областного центра.

Но в пресс-службе регионального ГИБДД эту информацию опровергли, сообщив, что готовы предоставлять все необходимые данные нарушителей, если обращение правильно оформлено:

- То, что представители администрации данное условие не выполняют, зависит исключительно от должностных лиц данного ведомства, но никак не от Госавтоинспекции. Мы готовы к всестороннему сотрудничеству с городскими властями, однако только при условии правильного оформления запросов.

Таким образом, получается, что на данный момент из-за возникшего «недопонимания» между чиновниками и правоохранителями нарушители правил парковки остаются абсолютно безнаказанными. Единственным же на сегодняшний день действующим методом борьбы с автохамами является установка физических препятствий, не позволяющих транспортным средствам парковаться на участках, предназначенных исключительно для пешеходов.

Подобную картину могут ежедневно наблюдать жители улицы Есенина. Фото: Константин МОГИЛИН

СКАЗАНО

Депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров считает, что городские власти целенаправленно не хотят заниматься вопросами незаконной парковки.

- Вместо этого они прикрываются неточностью закона. И на это есть объяснение. Вспомните, в недалеком прошлом, когда администрация города следила за парковкой на газонах, люди справедливо требовали создания парковочных мест во дворах. Чиновники, смекнули, что отсутствие штрафов должно привести к отсутствию спроса на парковочные места. Штрафы не приносили баснословной прибыли. А вот строительство придомовых парковок очень сильно забуксовало. Так что пошли по пути наименьшего сопротивления.

Администрация, если разночтение в законодательстве является не выдумкой чиновников, вполне может инициировать изменение законов. Да, процедура не быстрая, многоступенчатая, но вполне реальная. Тем более, если проблема касается многих городов. Однако что-то мне подсказывает, что это наше, местное «изобретение», а мы с вами должны жить в утопающем в грязи городе!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Архитектор, эксперт Общественной палаты РФ, доцент МАРХИ Сергей Чураков:

- Что такое двор? Это не просто кусок земли размером двести на двести метров, который рисуют в генплане, а пространство ограниченного доступа. Если у вас там есть транзит транспорта, двора у вас не будет никогда по определению. Это не ваше пространство, вы посадили цветы, а в час ночи приезжает автомобилист и все уничтожает. Все, среды нет! Поэтому мы говорим о среде и о пространстве. А всякие самопальные урбанисты и архитекторы из городских администраций ведь только скамейки ставят и делают бесконечные мощения, которые стоят очень дорого и хорошо смотрятся исключительно на картинке. А на сто квадратных метров такого мощения требуется три дворника, а штатное расписание их не предусматривает. Делают газоны на два гектара, а их стричь надо каждые три дня, а у них только один человек. И что делать бедолаге главе администрации, которому дали этот проект и у него эксплуатационные и кадровые расходы этого не предусматривают? Так вот это - как раз работа для профессионального архитектора, который выстраивает те объекты и те элементы благоустройства, не требующие этих сверхзатрат. Но пока формированием городской среды у нас занимаются так называемые «эффективные управленцы и менеджеры» ее не будет никогда!