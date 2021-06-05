У села Алеканово произошло ДТП с участием автофургона. Фото: Дороги Рязани.

Днем 5 июня недалеко от села Алеканово произошло ДТП, сообщается в паблике «Дороги Рязани».

Судя по фотографии и видео с место ДТП, дорогу в Рязанском районе не поделили Niva Chevrolet и автофургон.

Сведений о пострадавших не поступало, машины получили механические повреждения.

Подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось, как центре Рязани на перекрестке произошло ДТП с участием молодого человека на электросамокате. После ДТП парен бросил самокат и сбежал с места происшествия (забавное видео).

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