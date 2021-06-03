Появилось видео, как в Рязани самокатчик сбежал от водителя, с которым столкнулся.

Вечером 1 июня в самом центре Рязани водитель погнался за сбитым самокатчиком. Момент ДТП попал на видео, которое позже опубликовал паблик «Дороги Рязани».

На кадрах видно, как молодой человек на электросамокате мчался по центру дороги, и на пересечении улиц Ленина и Введенской столкнулся с легковым автомобилем.

Парень быстро поднялся, схватил самокат, но когда увидел, что за ним выскочил водитель, оставил самокат и бросился наутек.

Ранее сообщалось о рязанских блогерах, которые ради хайпа пролетели на самокатах по встречной полосе (читать подробнее).

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