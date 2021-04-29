Полиция займется блогерами, промчавшихся на самокатах по встречке. Фото: Никита Резяпкин.

Рязанский блогер с ником nikitarezyapkin выложил в Instagram ролик с покатушек на электросамокате. На кадрах видно, как парень с приятелем мчатся по центральным улицам Рязани, в том числе – по встречной полосе между рядами автомобилей.

Но дорог самокатчикам не хватило, и они со смехом порезвились в торговых центрах, заезжая в обувные бутики и кафе.

«Не повторяйте увиденное На самокатах по торговым центрам, между машин и многое другое…» - анонсировал блогер видео.

Реакция полиция долго ждать не заставила.

— По факту размещенного в социальных сетях видеоролика, на котором несколько человек в нарушение требований ПДД передвигаются по проезжей части на средствах индивидуальной мобильности, Госавтоинспекция проводится проверка. Нарушителям грозит административная ответственность, — сообщили управлении ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!