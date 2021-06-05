Любимов уверен, что Рязанскую землю можно сделать еще комфортнее для людей и зверей

Губернатор Николай Любимов уверен, что Рязанскую землю можно сделать еще комфортнее для людей и каждого обитателя наших лесов, степей, озер, болот и рек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил жителей региона с Днем эколога. Глава региона отметил уникальную природу, как тонко настроенный организм, состоящий из «бесценных почв, водоемов, животных и растений».

— Все они взаимодействуют и требуют от каждого из нас самого бережного и внимательного отношения, — подчеркнул в поздравлении Николай Любимов. — Сохранение и оздоровление этого природного богатства, рациональное его использование и восстановление – одна из приоритетных наших задач.

Глава региона напомнил, что с началом реализации нацпроекта «Экология» появились дополнительные инструменты для их [наших задач] решения. В Рязанской области уже успешно работают проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна» и «Сохранение лесов».

— Уверен, что вместе мы можем сделать Рязанскую землю еще прекраснее и комфортнее для жизни не только человека, но и каждого обитателя наших лесов, степей, озер, болот и рек, — поделился губернатор. — Желаю всем, кто связал свою жизнь с изучением и защитой природы – здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов!

Отметим, что в своем поздравлении Николай Любимов не обмолвился о воздухе в Рязани и Рязанской области.

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