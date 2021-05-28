Сотрудники Дворца спорта «Олимпийский» пожаловались прокурорам на грязный воздух. Фото: Дворец спорта "Олимпийский".

28 мая первый зампрокурора Рязанской области Никита Зубко встретился руководством и сотрудниками Дворца спорта «Олимпийский».

Людей, которые воспитывают юных спортсменов, волновали вопросы состояния атмосферного воздуха (Дворце спорта находится в Дашково-Песочне – Ред.), а также безопасности дорожного движения в районе спортивного сооружения.

Сотрудники «Олимпийского» подали ряд письменных обращений, по которым организованы прокурорские проверки.

Ранее прокуратура подготовила материалы для уголовного дела о загрязнении воздуха в Рязани. С другой стороны, она осталась безразлична к бездействию Росприроднадзора и отвергла измерения активистов (читать подробнее).

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