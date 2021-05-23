Прокуратура подготовила материалы для уголовного дела о загрязнении воздуха в Рязани

Фото: vk.com/breatheclean

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура видит основания для возбуждения уголовного дела о загрязнении воздуха в городе Рязани – по ч. 1 ст. 251 УК РФ. Заместитель руководителя ведомства Алексей Ломов письменно сообщил, что подготовлены материалы для передачи в полицию.

Исходя из ответа на письмо общественной организации «Дышим чистым», к такому решению прокуратуру подтолкнули результаты замеров мониторинговых служб на улице Новоселов, 58 в Рязани и на улице Школьной, 45 в деревне Турлатово.

С другой стороны, природоохранная прокуратура полностью отвергла измерения активистов, по результатам которых часто вскрываются многократные превышения ПДК. Если кратко, то причина в их неофициальном статусе. Остались глухи прокуроры и к бездействию Росприроднадзора, по поводу которого идут судебные тяжбы (и не без успехов для активистов). В этой части ответ – типичная отписка с оправданиями для надзорщиков, отгородившихся от людей бюрократией.

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