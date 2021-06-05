Под Рязанью лось выскочил на дорогу и устроил ДТП.

Вечером 4 июня на автодороге Москва – Егорьевск – Тума - Касимов в Касимовском районе произошло ДТП.

По предварительной информации, 25-летняя жительница Пителинского района за рулем автомобиля Ford Focus на скорости влетела в лося, который внезапно выскочил на дорогу.

В результате дорожного происшествия женщина получила травму. Ей оказали медицинскую помощь.

Лось погиб на месте.

В конце мая недалеко от села Кирицы Спасского района неустановленное транспортное средство сбило лося. Водитель решил скрыться с места ДТП (читать подробнее).

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