На М-5 в Рязанской области неизвестный сбил лося и скрылся

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На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области, недалеко от села Кирицы (Спасский район), неустановленное пока транспортное средство сбило лося. Водитель решил скрыться с места ДТП.

«Свидетели вызвали полицию и остались дожидаться ее», - сообщили в группе «Клуб охотников Рязани».

За уточнениями «КП-Рязань» обратилась в УГИБДД по Рязанской области. Там подтвердили факт аварии, уточнив, что произошла она на 20 мая в 21:30 на 250 километре федеральной трассы. Водителя, совершившего наезд на животное, разыскивают. Ему грозит ответственность за оставление места ДТП (ч.2 ст.12.27 КоАП): лишение прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.

Кроме того, государством установлены штрафы за сбитое животное, даже если водитель ехал по всем правилам.