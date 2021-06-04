Двое рязанцев до смерти забили знакомого из-за ревности.

Двоих приятелей 45 и 49 лет признали виновными в гибели знакомого мужчины, сообщает СУ СК России по Рязанской области

Все произошло вечером 15 июня 2019 года, когда между хозяином дачного дома в поселке Листвянка и двумя его знакомыми произошла ссора на почве ревности. В результате гости избили 52-летнего мужчину, в том числе нанесли ему несколько ножевых ран. От телесных повреждений он и скончался на месте происшествия.

На следующий день его тело обнаружили в доме, а вскоре задержали и подозреваемых в совершении преступления.

Приговором суда одному из виновных суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы, другому - 3 лет 6 месяцев.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя деревни Шахманово Рязанского района. Его обвиняют в убийстве. И тоже из-за ревности (читать подробнее).

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