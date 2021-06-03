Рязанец, забивший трубой из-за ревности приятеля, предстанет перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя деревни Шахманово Рязанского района. Его обвиняют в убийстве.

Как установили следователи Рязанского МСО, 6 апреля мужчина приревновал свою жену к односельчанину. В результате пьяные мужчины крепко сцепились, и в борьбе обвиняемый металлической трубой несколько раз ударил приятеля. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

Во время следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время материалы поступят в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!