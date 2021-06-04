Стало известно, где и когда можно проститься с экс-ректором РГАТУ.
Гражданская панихида и прощание с бывшим ректором РГАТУ Геннадием Михайловичем Туниковым состоится 5 июня с 10:00 до 11:00 перед Студенческим дворцом культуры на территории университета.
Отпевать Геннадия Михайловчиа будут в 11:30 в Мервинской церкви.
Геннадий Михайлович Туников скончался 3 июня на 80-м году жизни.
Геннадий Туников более полувека отдал производственной, научной и общественной деятельности, внес большой вклад в развитие аграрной науки, с 1986 по 2010 год работал ректором Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева (читать подробнее).
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