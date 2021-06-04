Пьяная компания разъезжала на машине по тротуару в Рязани и избивала прохожих

Пьяная компания, разъезжающая на легковушке по тротуару в Рязани, попала на видео. Все произошло в Горроще, на перекрестке улиц Полетаева и Островского.

«Пьяная компания на бежевом автомобиле ездила по тротуару и избивала прохожих, которые пытались возмущаться. Так же с ними была овчарка, то они и ее пытались натравить на прохожего», - отметил анонимный подписчик паблика «ДТП и ЧП Рязань».

Позже стало известно, что по данному факту правоохранительные органы проведут проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что у гипермаркета «Лента» избили мужчину (читать подробнее и смотреть видео).

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