На окраине Рязани у гипермаркета «Лента» избили мужчину

Вечером 3 июня у гипермаркета «Лента» произошла драка. Видео с инцидентом опубликовано паблике RZN_Life. Неравнодушные граждане увидели, как избивают мужчину, и вызвали полицию.

Судя по кадрам, в драке участвовали два человека, которые поссорились на пьяную голову. В результате драки небольшие ушибы получил один из мужчин.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, но известно, что вчерашние обидчики претензий друг к другу не имеют.

Ранее сообщалось, как под Рязанью офицер-десантник избил бойца. Вместо того, чтобы наблюдать за прыжками, солдат уснул в траве, и разбудил его лейтенант... Правда, метод выбрал очень жестокий (читать подробнее).

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