Под Рязанью офицер-десантник избил бойца за сон во время прыжков с парашютом

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

На следствии и в суде лейтенант ВДВ пояснил, что в сентябре 2020 года во время учебных прыжков с парашюта потерпевший выполнял обязанности наблюдателя на площадке приземления. Но через несколько часов офицер обнаружил бойца-наблюдателя спящим в траве.

— Я понял, что в случае необходимости он не сможет оказать своевременную помощь приземляющемуся парашютисту при усилении ветра и надувании парашюта, — рассказывал в суде лейтенант. — Кроме того, его могли раздавить военные машины «Урал» и «Камаз». Поэтому я и применил к нему насилие.

Увидев спящего бойца, офицер подпрыгнул и опустился на десантника ногами, а потом стал наносить ему удары кулаками по голове. После избиения он заставил провинившегося солдата проползти по-пластунски около 100 метров по полю.

По словам потерпевшего бойца, спустя четыре месяца офицер извинился перед ним и передал 30 тысяч рублей, загладив, таким образом, причиненный вред. Больше он к своему командиру претензий не имеет, и на строгом наказании не настаивает.

Изучив материалы дела, суд признал контрактника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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