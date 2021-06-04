Под колеса иномарки в Рязани попала 6-летняя девочка на самокате

Под колеса иномарки в Рязани попали 6-летняя девочка на самокате.
Вечером 3 июня на улице Электрозаводской 49-летний рязанец за рулем автомобиля Hyundai Tucson сбил шестилетнюю девочку на самокате, сообщает УМВД России по Рязанской области.
В результате происшествия ребенок получил травмы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек получили различные травмы.
Ранее сообщалось, что в центре Рязани на перекрестке произошло ДТП с участием молодого человека на электросамокате. Парень еле ноги унес от разъяренного водителя (читать подробнее и смотреть видео).
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