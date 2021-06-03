У рязанской маршрутки №65 изменили конечную остановку

Для маршрутки №65 изменили конечную остановку, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Вместо конечной «улица Загородная», теперь будет «ДПР-5.

Изменен и путь следования автобусов. От остановки «Шереметьево» маршрутки следуют по улицам Новоселов, Шереметьевской, Песоченской через остановки «Сбербанк», «улица Новоселов, 54», «улица Новоселов, 60», «Дубовая Роща», «улица Песоченская» в прямом и обратном направлении.

Изменения вступят в силу с 7 июня.

Ранее сообщалось, что в Рязани возобновили движение троллейбусов №№5 и 10 по прежней схеме. При этом потенциальные пассажиры должны учитывать трудности «стартового» периода (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!