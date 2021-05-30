В Рязани будет возобновлено движение 5 и 10 троллейбуса по прежней схеме

Пока троллейбусы №10 будут разворачиваться на кругу возле мясокомбината.

В связи с открытием Астраханского моста, сегодня, 30 мая, после 16.00 будет возобновлено движение троллейбусов 5 и 10 маршрутов по прежней схеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

При этом сотрудники горадминистрации допускают оговорку, что конечный пункт 10 троллейбуса - площадь Попова - в данный момент буквально "заставлена машинами". В связи с этим электрический пассажирский транспорт маршрута №10 будет разворачиваться у мясокомбината.

В настоящее время вопрос оптимизации движения троллейбусов на этом городском участке решается совместно с представителями регионального УГИБДД.

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