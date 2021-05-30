Движение по мосту в центре Рязани открыли

Помпезности не было - просто рабочий момент. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Этого события ждали долго. Ремонт Астраханского моста, стартовавший в октябре 2020 года, создавал проблемы и пешеходам, и водителям. Первым приходилось идти в обход через Лыбедский бульвар, преодолевая не один десяток ступенек, вторым – делать крюк мимо цирка или по улице Горького.

Первоначально планировалось, что движение по мосту уже частично откроют к новогодним праздникам. Но не срослось – зима наступила «неожиданно». Сроки переносились: сначала на конец февраля, затем - марта, в конце-концов подрядчики клятвенно пообещали, что откроют движение в мае.

И вот, свершилось! В 12.05 30 мая движение по мосту открыли! Первой проехало, маршрутное такси (кто бы удивился?), затем другие машины. Теперь пробок в центре станет меньше – часть машин с улицы Горького переместится на улицу Ленина.

Заработали и светофоры по обе стороны моста. Причем на перекрестке с Праволыбедской установлены камеры фиксации нарушений ПДД. Троллейбусные провода смонтированы, но пока, видимо, не подключены. Поэтому запуск «рогатых» через мост отложен на некоторое время.

Для пешеходов открыта пока только одна сторона улицы – там, где находится Главпочтампт. Противоположную сторону откроют позже – когда завершат укладку тротуарной плитки. Полностью мост должны сдать до конца июля.

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