В «Единой России» предложили новые меры поддержки семей с детьми

На форуме «Большой семейный совет», который прошел в Москве накануне Дня защиты детей, собравшиеся обсудили проблемы, с которыми постоянно сталкиваются российские семьи. Основными темами стали расширение возможностей использования маткапитала, трудовой стаж многодетных, сохранение соцпенсии ухаживающим за детьми-инвалидами при трудоустройстве.

В работе форума приняли участие председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, министры, депутаты Госдумы, сенаторы, а также руководители социальных НКО и родительских объединений.

Большой блок новых инициатив, которые озвучили участники форума, касается многодетных семей. В частности, председатель «Единой России» считает необходимым проработать вопросы о поэтапном снижении на них налоговой нагрузки.

«Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создает социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», — сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, в «Единой России» предлагают дать право многодетным семьям получать компенсацию вместо земельного участка. Сейчас не вся земля, предоставляемая им, обеспечена необходимой инфраструктурой.

Будет рассмотрено предложение предоставлять «Подарок новорожденному» во всех регионах страны вне зависимости от материального положения родителей. В него входят вещи первой необходимости, и такая поддержка востребована семьями.

Общественники обратили внимание, что зачастую в многодетных семьях родители находятся дома с детьми несколько лет подряд и не имеют возможности работать. В качестве поддержки было предложено включить в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребенком. В настоящее время этот срок ограничен шестью годами.

Обсуждалась проблема с взысканием алиментов. Зачастую люди не могут получить через суд положенную сумму из-за того, что она не зафиксирована в законе, а зависит от дохода должника. По мнению участников форума «Большой семейный совет», на федеральном уровне необходимо зафиксировать половину от регионального прожиточного минимума как обязательную выплату на содержание детей.

На встрече также предложили развивать программу материнского капитала. Например, включить текущие потребности в список возможных трат, например, такие, как ремонт квартиры, покупка автомобиля или газового оборудования.

Руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе, руководитель региональной общественной приемной партии Татьяна Панфилова отметила, что депутаты в региональном заксобрании прорабатывается вопрос расширения направлений, предусмотренных для расходования средств областного материнского капитала.

«Рязанская область всегда старалась в меру своих возможностей поддержать семьи с детьми», — отметила Татьяна Панфилова.

Кроме того, семейному бюджету помогло, если бы программа кешбэка за детский отдых стала постоянной, считают в «Единой России».

В Минпросвещения поддержали идею приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение.

В завершение форума Дмитрий Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу «Единой России».