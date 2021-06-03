Рязанцы продолжают давать своим деткам редкие и полузабытые имена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в мае 2021 года в Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчики: Михаил, Иван, Александр, Максим, Кирилл, Егор, Артем, Никита, Тимофей, Дмитрий;

- девочки: София, Полина, Ксения, Виктория, Анастасия, Анна, Дарья, Валерия, Алиса, Варвара.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям:

- мальчики: Аким, Ефим, Макар, Мирослав, Гордей, Платон, Богдан, Елисей, Артур, Роберт;

- девочки: Евдокия, Глафира, Венера, Аврора, Владислава, Златослава, Есения, Оливия, Мия, Элина.

Ранее ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных рязанцев в апреле. У мальчиков есть Властислав и Савва, а у девочек - Аполлинария и Есения (читать подробнее).

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