Самые редкие имена новорожденных рязанцев в апреле назвал ЗАГС

Самые редкие и популярные имена новорожденных рязанцев в апреле назвал ЗАГС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЗАГС Рязанской области перечислил самые редкие имена, которыми жители региона называли своих детей в апреле 2021 года. Список составлен на основе данных, внесенных при регистрации рождения.

Итак, среди мужских имен выделяются: Властислав, Дементий, Демьян, Мирон, Мирослав, Назар, Савва и другие.

Для девочек выбирали такие имена как Аглая, Аполлинария, Василина, Владислава, Евдокия, Есения, Милослава, Серафима, Таисия и Ярослава.

Кроме того, ЗАГС назвал самые популярные имена апреля. В их числе у мальчиков есть, например, Арсений и Матвей, а у девочек – Ева, Алиса, Василиса, София и Варвара.