C 1995 года в Рязанской области бесследно исчезли четверо молодых людей.

В 2020 году в управление Следственного комитета по Рязанской области поступила информация о 176 исчезновениях детей. Следователи возбудили пять уголовных дел по статье «Убийство». К счастью, всех детей быстро нашли.

В 2021 году в Следственный комитет поступило 35 сообщений об исчезновениях детей, но всех быстро нашли. Лишь по одному делу было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется, но следователи установили все обстоятельства гибели подростка.

Как сообщили «КП-Рязань» в следственном управлении, с 1995 года в регионе бесследно исчезли четверо несовершеннолетних – трое юношей и одна девушка. По этим делам ежемесячно рязанские следователи докладывают в центральный аппарат СК России, а родные и близкие надеются, что их дети, пусть и повзрослевшие, однажды вернутся домой (читать подробнее обстоятельства исчезновения молодых рязанцев).

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