Федеральный оргкомитет утвердил проект списка партии на выборах в Госдуму

Участие в борьбе за право баллотироваться на выборы в Госдуму от «Единой России» принимали порядка 5,8 тысяч кандидатов. Это почти в два раза выше аналогичных показателей 2016 года. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место — фактически в два раза выше, чем пять лет назад. Больше половины (52%) претендентов — беспартийные. Примерно треть кандидатов — волонтеры и общественники. Об этом сообщили в ходе заседания федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» 2 июня.

На мероприятии был утвержден проект списка партии на выборах в Госдуму. В нем кандидаты расположены в порядке убывания отданного за них количества голосов, отметил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

«Список будет утвержден уже на Съезде. С разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части», — сказал Александр Карелин.

По его словам, прошедшее предварительное голосование поставило абсолютный рекорд по количеству людей, которые захотели принять в нем участие — 11,8 млн человек отдали свои голоса.

При этом процедура прошла без значительных нарушений, подчеркнул Александр Карелин.

«Рязанцы приняли в праймериз активное участие — отдали свои голоса за тех людей, которые, по их мнению, могут достойно представлять нашу область. Абсолютное большинство набрал Андрей Макаров. В своих округах первые места заняли Андрей Красов и Дмитрий Хубезов», – отметил член Генерального Совета «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Он подчеркнул, что на региональном уровне уже приступили к формированию предложений в программу партии.

«В них найдут отражение интересы и нужды наших жителей», – подчеркнул Аркадий Фомин.

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