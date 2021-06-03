Рязанское правительство не владеет полной информацией по концессии «Водоканала»

Правительство Рязанской области не обладает информацией обо всех аспектах и деталях - финансовых, гражданско-правовых, имущественных в сфере ЖКХ города Рязани. Об этом стало известно на заседании в Арбитражном суде Рязанской области по делу о концессии МП «Водоканал города Рязани».

Представитель областного правительства во время выступления перечислил основания мэрии, исходя их которых та отказала в заключении концессионного соглашения, считает их «законными и обоснованными», но признал, что полной информацией не владеет.

— Правительство Рязанской области не обладает информацией обо всех аспектах и деталях - финансовых, гражданско-правовых, имущественных в сфере ЖКХ города Рязани, — заявил замначальника правового управления правового департамента аппарата правительства Рязанской области Олег Бондарчук. — При этом каждое из указанных оснований в постановлении администрации является самостоятельным и достаточным для принятия решения о невозможности заключения концессионного соглашения. Конкретно сказать о наличии данных оснований правительство, к сожалению, не может. Так как нет информации.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд удовлетворил ходатайство о привлечении к суду в качестве третьего лица Рязанскую городскую Думу (читать подробнее).

С иском в суд обратилось ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-групп»), которое считает, что власти Рязани незаконно отказали в концессии МП «Водоканал». Если обобщить все возражения администрации Рязани, то основаны они либо на неправильном толковании норм закона, либо в них приведены факты, не соответствующие действительности (подробнее по теме).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!