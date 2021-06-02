К делу о концессии «Водоканала» привлекли Рязанскую городскую Думу

2 июня на очередном заседании в Арбитражном суде по делу о концессии рязанского «Водоканала» администрация города ходатайствовала о привлечении к процессу в качестве третьего лица Рязанскую городскую Думу.
Запрос об этом поступил в мэрию от самих депутатов после заседания одного из думских комитетов.
— Решение о заключении концессионного соглашения принимается по согласованию с Рязанской городской Думой, — подчеркнул представитель администрации Рязани Юрий Хряпин.
Ранее администрация Рязани ходатайствовала о привлечении к суду в качестве третьего лица правительство Рязанской области. Потенциальный концессионер ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-групп») в обоих случаях не возражал.
Следующее заседание состоится 5 июля.
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