К делу о концессии «Водоканала» привлекли Рязанскую городскую Думу

2 июня на очередном заседании в Арбитражном суде по делу о концессии рязанского «Водоканала» администрация города ходатайствовала о привлечении к процессу в качестве третьего лица Рязанскую городскую Думу.

Запрос об этом поступил в мэрию от самих депутатов после заседания одного из думских комитетов.

— Решение о заключении концессионного соглашения принимается по согласованию с Рязанской городской Думой, — подчеркнул представитель администрации Рязани Юрий Хряпин.

Ранее администрация Рязани ходатайствовала о привлечении к суду в качестве третьего лица правительство Рязанской области. Потенциальный концессионер ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-групп») в обоих случаях не возражал.

Следующее заседание состоится 5 июля.

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