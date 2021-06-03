Рязанская больница просит рассрочку, чтобы компенсировать смерть пациента. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Кораблинская больница, по вине врачей которой умер молодой парень, просит рассрочки, чтобы заплатить компенсацию родственникам.

По данным Я62, Кораблинская МРБ обратилась в суд с заявлением разрешить медучреждению выплачивать компенсацию родственникам за смерть пациента в рассрочку, так как «денег для единовременной оплаты компенсации нет».

В настоящее время суд рассматривает заявление медицинского учреждения.

Речь, напомним, идет о сумме более 2 млн рублей.

Эта чудовищная история началась еще в мае 2017 году, когда оператор-грузчик одного из ряжских ООО обратился в больницу с жалобами на боли в плече во время поднятия тяжести. Несмотря на сильное падение гемоглобина в крови и резкую потерю веса, врачи несколько месяцев лечили молодого человека от «разрыва мышц». Когда все-таки удалось выяснить, что у парня рак кожи, было уже слишком поздно - метастазы поразили все внутренние органы (читать подробнее).

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