Рязанка отсудила у минздрава более 2 млн рублей за смерть сына

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял окончательное решение в пользу семьи Зотовых из Ряжска, сообщает Я62. Таким образом, у министерства здравоохранения Рязанской области и Кораблинской межрайонной больницы отсудили более 2 млн рублей за смерть сына, страдавшего онкологическим заболеванием.

Еще в мае 2017 году оператор-грузчик одного из ряжских ООО обратился в больницу с жалобами на боли в плече во время поднятия тяжести. Несмотря на сильное падение гемоглобина в крови и резкую потерю веса, врачи несколько месяцев лечили молодого человека от «разрыва мышц». Когда все-таки удалось выяснить, что у парня рак кожи, было уже слишком поздно - метастазы поразили все внутренние органы.

В октябре 2017 года молодой человек скончался.

— По закону, когда решение суда вступило в законную силу, минздрав обязан был начать выплату компенсации, — отметила мама парня Елена Зотова. — Сейчас мы подали иск в облсуд о начислении процентов ответчику за неисполнение решения суда. А также отправили письма в администрацию президента и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину о привлечении руководства рязанского минздрава к ответственности за неисполнение решений уже двух судов.

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