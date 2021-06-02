В Рязани обсуждают предложение разрешить правые повороты на красный

В Рязани обсуждают предложение разрешить правые повороты на запрещающий сигнал светофора. Тема всплыла сначала на заседании комитета гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры, а потом при обсуждении нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На последнем мероприятии присутствовал представитель ГИБДД. Он был крайне осторожен в оценках:

«По словам представителя ГИБДД, ситуация требует дополнительного анализа. Есть риск уменьшения пешеходной фазы светофора, в этом случае пешеходам не хватит времени перейти дорогу. Изменения режима работы светофоров может привести к образованию заторов», - сообщает пресс-служба гордумы.

Сама концепция заключается в том, чтобы разрешить поворачивать направо на красный после остановки, уступив дорогу другими транспортным средствам и пешеходам. Правило применяется в целом ряде стран, но только в США почти везде действует постоянно (там же его приняли впервые). Обычно же такая возможность дополнительно регулируется специальными знаками либо секциями светофоров.

Проблема для иноваторов в том, что российский ГОСТ, которым внедрялся соответствующий знак и ряд других «экспериментальных», отменен в феврале 2021 года.