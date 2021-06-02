На Московском шоссе может появиться гостиничный комплекс

В районе ТРЦ «Премьер» в Рязани могут построить гостиничный комплекс. Соответствующее оповещение о публичных слушаниях опубликовано 2 июня.

Отмечается, что за разрешением обратилось ООО «Промактив», которое хочет в зоне городских парков, скверов и бульваров (общая площадь - 39811 кв. метров), построить магазины, пункты общественного питания и гостиницу.

Публичные слушания состоятся 24 июня по адресу: Рязань, улица Введенская, 107, кабинет 219.

В сентябре прошлого года сообщалось, что власти Рязани разрешили отклониться от предельных параметров строительства на земельном участке, по 1-му Мервинскому проезду, чтобы построить 21-этажную гостиницу (подробнее).

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